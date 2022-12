'Cinema e Giornalismo',tre giorni Odg Abruzzo a Montesilvano

(ANSA) - MONTESILVANO MARINA, 03 DIC - 'Cinema e Giornalismo' è la tre giorni di film e riflessione sulla professione giornalistica, 5-6-7 dicembre 2022 a Montesilvano (Pescara), nel multisala The Space. Gli eventi, a ingresso gratuito e libero, sono organizzati dall'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo e validi per la formazione professionale (5 crediti deontologici a giornata). La visione del film fissata alle 9.15 è consigliata, ma non necessaria ai fini dei crediti. Al termine della proiezione, ore 11 circa, cominceranno gli incontri-dibattiti cui parteciperanno, oltre ai giornalisti, numerose classi delle scuole superiori di Montesilvano e Pescara.

Il programma: 5 dicembre proiezione del film "Fortapàsc" di Marco Risi, presente in sala. Tema: giornalisti in prima linea per la raccontare la verità. In sala il giornalista, sotto scorta, Paolo Borrometi vice direttore dell'agenzia Agi. Con lui il regista Marco Risi. Modera Simone Gambacorta giornalista. Il 6 dicembre proiezione del film "The Post" di Steven Spielberg.

Tema dell'incontro: l'interesse pubblico dei cittadini ad essere informati sulle questioni nazionali e l'interesse del potere a coprire le proprie azioni, trincerandosi dietro il segreto di Stato. Un focus che parte dalla Costituzione Americana fino a quella italiana, chiarendo il mandato etico e morale dei principi della stampa libera, senza autorizzazioni con Giampiero Di Plinio, docente di Istituzioni di Diritto pubblico all'Università G. D'Annunzio Chieti- Pescara e Magnifico Rettore dell'Università telematica Leonardo Da Vinci. Andrea Lombardinilo giornalista e docente Sociologia dei processi Culturali all'Università D'Annunzio Chieti-Pescara. Presente il giornalista Marcello Sorgi. Modera il giornalista Andrea Mori.

Il 7 dicembre sarà proiettato il documentario "Isis Tomorrow - The Lost Souls of MosulI" di Mannocchi e Romenzi. Tema: la cronaca di guerra, i metodi per narrare le storie di vite travolte dall'orrore, come si trattano le notizie sul fronte e il limite deontologico da non superare nella narrazione. Ospiti Francesca Mannocchi giornalista di guerra e documentarista e Alessio Romenzi fotografo e documentarista in zone di guerra.

Modera il giornalista Antimo Amore. (ANSA).