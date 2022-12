Energia: Molise, nel 2021 produzione ha doppiato consumi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 02 DIC - In Molise nel 2021 la produzione lorda di energia elettrica (2.902 GWh) è stata più del doppio rispetto ai consumi totali (1.361,3 GWh). E' quanto emerge dal confronto dei dati pubblicati da Terna. In particolare, dall'eolico sono stati prodotti 718,4 GWh, 221,3 dal fotovoltaico, 245,2 dall'idrico e 1.717,1 dal termoelettrico. Per quanto riguarda i consumi (1.361,3 GWh), 45,5 GWh sono riconducibili al settore agricoltura, 284,8 al domestico, 719,2 industria e 311,8 al settore servizi. Di seguito il riparto dei consumi delle due province per settore.

Campobasso: 40,4 GWh (Agricoltura), 490,7 (Industria), 217,8 (Servizi), 209,1 (Domestico). Totale: 958,0 GWh. Isernia: 5,2 (Agricoltura), 228,5 (Industria), 94,0 (Servizi), 75,7 (Domestico). Totale: 403,4 GWh. (ANSA).