Innovazione, Grandi (PniCube), da ricerca valore aggiunto

(ANSA) - L'AQUILA, 01 DIC - "Quello che portiamo all'Aquila è un traguardo storico per il Premio nazionale per l'innovazione (Pni) che compie vent'anni proprio con questa edizione".

Lo ha detto il presidente PniCube Alessandro Grandi in occasione dell'edizione 2022 del riconoscimento assegnato ai progetti innovativi in corso all'Emiciclo. "Il Pni - ha sottolineato - rappresenta un percorso unico a livello locale e nazionale, in grado di connettere conoscenze, competenze, tecnologie e soluzioni frutto della sinergia tra mondi differenti: professori e ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca, investitori istituzionali, corporate e istituzioni.

L'obiettivo comune è valorizzare i risultati della ricerca accademica attraverso la creazione di nuove imprese innovative, fondate su progetti ambiziosi, tipicamente deep tech e che abbracciano tutti gli ambiti tecnologici e applicativi".

"I 65 progetti finalisti del Pni 2022 provenienti dalle 15 Start cup regionali sono un segno tangibile della costante e virtuosa dedizione - ha detto ancora Grandi - che il sistema delle Università italiane e tutti gli associati ripongono nello sviluppo della cultura imprenditoriale e dell'innovazione. Anche da queste startup e spinoff della ricerca che derivano le risposte concrete necessarie per affrontare le sfide che abbiamo davanti, a scala nazionale e globale, e un contributo fondamentale per lo sviluppo e la competitività del Paese". Il rettore dell'ateneo Edoardo Alesse ha ricordato che il Pni è la Business Plan Competition più importante in Italia che seleziona i migliori progetti di startup innovativa nati negli ambienti accademici. "L'ateneo aquilano - ha rimarcato - è pertanto orgoglioso di aver organizzato, insieme all'associazione nazionale PniCube, al partner InnoValley e a tutte le istituzioni locali, questo importante evento nella nostra città. L'Aquila in questi anni ha attraversato diversi processi di cambiamento e ridefinizione che rappresentano assieme una grande sfida ed una grande opportunità".

Soddisfazione espressa anche dal professor Alfonso Pierantonio (Univaq), dal governatore Marco Marsilio, dal sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e dalla rettrice del Gssi Paola Inverardi. (ANSA).