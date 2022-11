Su Rai Kids sbarca Art Soup,produzione che racconta l'Italia

(ANSA) - PESCARA, 30 NOV - Al via oggi su Rai Kids il nuovo programma scritto e condotto da Jenny Pacini, giornalista pescarese, e prodotto dall'agenzia di Pescara Mente Locale, dal titolo "Art Soup - Impara l'arte e non metterla da parte", coautore Maurizio Di Fazio. Ben 15 le puntate registrate da Nord a Sud dello Stivale, con un focus dedicato all'Abruzzo. Già disponibile in anteprima su RaiPlay e da oggi dunque sarà su Rai Kids, canale 42 del digitale terrestre, alle 16.40 tutti i giorni tranne il martedì e il sabato.

"Art Soup - spiega Vincenzo d'Aquino, titolare di Mente Locale - è la seconda produzione nazionale per Rai Ragazzi che ci vede impegnati in veste di producer insieme a Jenny Pacini come autrice e conduttrice, dopo l'esordio dello scorso anno con GoWild - Animali in città, ossia venti puntate dedicate agli animali selvatici in città".

In ogni puntata, di 10 minuti l'una, ci sarà un ospite principale tra artisti digitali e analogici, direttori di realtà museali, curatori, divulgatori ed educatori artistici, street artist, fumettisti, galleristi, illustratori, art sharer e influencer di settore, e ci saranno i ragazzi.

"Abbiamo puntato molto sulle scuole e sui più giovani - aggiunge la giornalista Pacini - ringrazio a questo proposito anche gli studenti del Liceo Artistico Musicale Coreutico Misticoni Bellisario e quelli dell'istituto Volta di Pescara".

Interessanti le puntate dedicate all'Abruzzo che vedono come protagonisti, ad esempio, Millo, uno degli street art più apprezzati al mondo, che Pacini ha incontrato per parlare delle sue ultime opere ad Aielli (L'Aquila).

'Museo in love' è, invece, una puntata dedicata alle lettere d'amore e al museo di Torrevecchia Teatina (Chieti), che ne raccoglie circa 20 mila esemplari di diverse epoche: protagonisti il direttore Massimo Pamio con sua moglie Giuseppina Verdoliva, e il rapper letterario Murubuto. Prevista poi una caccia al tesoro al MAXXI L'Aquila. C'è inoltre un 'Ritorno al futuro', puntata dedicata al museo ElettroLudica di Avezzano (L'Aquila), dove è possibile visitare la più grande esposizione permanente di videogame vintage. (ANSA).