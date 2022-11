Ex Gil, Febbo, 'con risorse, ipotesi nuova sede Barbella'

(ANSA) - CHIETI, 30 NOV - Il complesso ex Gil di Chieti beneficerà di un finanziamento di 2 milioni e 200 mila euro dopo che la Cabina di Coordinamento, nel corso dell'ultima riunione, ha approvato il nuovo piano delle opere pubbliche della Regione Abruzzo danneggiate dal terremoto del 2016. E potrebbe diventare la nuova sede del museo Barbella. Il complesso immobiliare, ubicato nel centro della città e che ospitava il centro servizi culturali della Regione, venne chiuso in seguito al terremoto del 2016 e non era mai stato inserito in alcun elenco di immobili regionali destinatari di interventi post sisma. Nel frattempo i locali sono stati presi di mira da vandali e, fra l'altro, alcuni libri sono stati prelevati e utilizzati nell'area esterna come sostegno per le tavole di legno usate per lo skateboard. Una situazione che la scorsa estate era stata documentata con un video e articoli di stampa.

Sul finanziamento che potrebbe ridare un futuro all'ex Gil è intervenuto il capogruppo di Forza Italia alla Regione, Mauro Febbo. "Una notizia che ci rallegra e per la quale voglio ringraziare sia il direttore dell'Usr Sisma 2016, Vincenzo Rivera, sia il Commissario Giovanni Legnini che hanno lavorato per portare a termine questo percorso - dice Febbo - Queste risorse ci permetteranno di indirizzare in maniera concreta e definitiva, l'ipotesi del trasferimento del Museo Barbella proprio in quei locali che già Regione Abruzzo e Comune di Chieti stavano valutando. Al termine degli interventi sull'ex Gil e conclusi i lavori nella Cittadella della Cultura, che sorgerà nell'ex Bucciante, l'area intorno alla Villa comunale potrà vantare un polo culturale e turistico di altissimo profilo potendo contare anche sui Musei di Villa Frigerj e della Civitella. L'intera Città accrescerà così il suo appeal in termini culturali, ma soprattutto turistici". (ANSA).