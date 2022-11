Consiglio Abruzzo:centrosinistra,fondi c'erano, noi no matti

(ANSA) - PESCARA, 30 NOV - I gruppi regionali di centrosinistra a rendiconto dei lavori del Consiglio regionale protrattosi fino a notte fonda hanno espresso una certa soddisfazione per aver portato a casa buoni risultati grazie agli emendamenti presentati alla discussione. In particolare i risultati riguardano famiglie e imprese per il caro energia, i sostegni al mondo sportivo e per il ripristino dei fondi per la vita indipendente. "Portiamo a casa posso dire grandi risultati - ha spiegato in conferenza stampa il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli - grazie alla compattezza del centrosinistra. La prima richiesta era quella sin da settembre di utilizzare un fondo di 5 mln per le famiglie entro il 2023 e che riguarda di far fronte al caro bollette. Si diceva che non si poteva fare e si è e fatto grazie al nostro lavoro. Deciso passo avanti si è fatto anche per gli impianti sportivi fra piscine e altri impianti. Sono stati stanziati grazie ai nostri emendamenti 970mila euro per le piscine e 1 milioni e per gli altri impianti sportivi nel particolare al lavoro fatto dal consigliere Pierpaolo Pietrucci. Ora bisognerà utilizzare anche i fondi Sie che permetteranno di poter tornare a gennaio a dare ossigeno anche alle piccole imprese per il caro energia.

Soddisfazione anche per l'aumento dei fondi per vita indipendente. Sono arrivate infatti 402 domande e grazie a noi sono stati stanziati fondi per 3,6 mln. Purtroppo non portiamo a casa emendamento per i paesi limitrofi a Caramanico. Arrivano 150mila euro per il centro termale ma non per quelli vicini.

Chiederemo però nei prossimi giorni - ha concluso Blasioli - un Consiglio Provinciale urgente per la questione delle terme. Come vedete non eravamo matti perché i fondi ci sono e le marchette sono state quelle del centrodestra con il finanziamento del festival del carciofo, per l'handball e i soldi per vari festival". (ANSA).