Consiglio Abruzzo:centrosinistra,fondi c'erano, noi no matti (2)

(ANSA) - PESCARA, 30 NOV - Il capogruppo del Pd in Consiglio Regionale Silvio Paolucci spiega a sua volta: "Mi piace raccontare come dal mese di settembre presentammo una mozione per dire utilizzare fondi che si liberavano e fondi strutturali per far fronte al bollette. La nostra mozione nel merito è stata respinta ma noi ribadiamo che altre regioni avevano dato risorse per il caro energia oltre ai fondi del Governo. Siamo soddisfatti perché abbiamo comunque ottenuto risultati importanti come ricordava il collega Blasioli per le famiglie e le imprese e per lo sport e la vita Indipendente. Importante lo stanziamento di 5 milioni per un fondo sostegni per il caro energia. Avevamo ragione. Le risorse c'erano e le marchette le ha fatte il centrodestra. Ringrazio tutte le opposizioni per il raggiungimento di questi risultati. Ora - conclude Paolucci - continueremo sin da domani la nostra battaglia per ottenere altri fondi per famiglie e imprese e mi riferisco alle risorse rimodulabili per quel che concerne i fondi strutturali europei.

In questo senso per quanto ci riguarda è ancora poco perché quella dell'energia è la priorità delle priorità e oggi il nostro appello al Consiglio è: ma c'è una priorità più urgente di dare risposte a immers e famiglie che ne hanno più bisogno rispetto al caro bollette. A nostro avviso no e le risorse vanno impiegate in quella direzione". (ANSA).