Colletta alimentare: Abruzzo, donate 181 tonnellate prodotti

(ANSA) - PESCARA, 28 NOV - In Abruzzo, nel corso della 26/a Giornata nazionale della colletta alimentare, sono state donate 181 tonnellate di prodotti in 349 punti vendita, grazie al coinvolgimento di 4 mila volontari. In particolare nella provincia di Pescara 57 tonnellate, 41 nella provincia di Chieti, 49 nella provincia di Teramo e 34 nella provincia dell'Aquila. Nelle prossime settimane i prodotti saranno distribuiti alle 183 associazioni caritatevoli aiutate dal Banco Alimentare che sostengono 33.185 persone indigenti.

"I numeri sono importanti ma non raccontano tutto il vero valore di un gesto come quello della Colletta - dichiara Antonio Dionisio, Presidente Banco Alimentare Abruzzo e Molise - Perché dietro ogni kg donato, c'è una storia, un volto, una commovente testimonianza di un'attenzione semplice, sincera e generosa per la situazione di chi ha più bisogno ". (ANSA).