Cinema: Cesari e Chiantini chiudono L'Aquila Film Festival

(ANSA) - L'AQUILA, 28 NOV - Si avvia a conclusione la 15/a edizione dell'Aquila Film Festival, inaugurata quest'anno con Toni Servillo. Nel pomeriggio di oggi, è in programma un doppio appuntamento. L'Auditorium del Parco alle 18, in occasione del centenario dell'uscita al cinema della pellicola, ospiterà la proiezione di "Nosferatu Il vampiro" di Friedrich Wilhelm Murnau sonorizzato dal vivo dal duo toscano Davide Barbafiera e Tommaso Tanzini.

Alle 21 sarà proiettato in anteprima nazionale "Il ritorno" di Stefano Chiantini che vede tra i protagonisti anche la cantante Emma Marrone, oltre a Fabrizio Rongione, attore belga lanciato dai fratelli Dardenne.

Domani - martedì 29 - è previsto il finale alle 21 alla presenza del giovanissimo ma già popolare attore Federico Cesari (il Martino Rametta di Skam Italia e il Daniele Cenni di Tutto chiede salvezza). Sul palco dell'Auditorium anche la musica dell'Orchestra di Piazza Palazzo ad accompagnare la premiazione dei vincitori dell'edizione 2022 della kermesse.

Interverranno anche i componenti delle varie giurie coinvolte: Eleonora Nascimben, Michelangelo Iuliano e Andrea Magnani per la giuria tecnica, Arianna Tomassini, Luca Cialfi e Leonardo Di Pietrantonio per la Giuria Univaq e i trenta ragazzi del Pcto del L'Aquila Film Festival in qualità di giuria selezionatrice per il Concorso Cortometraggi. Info e prenotazioni gratuite: www.laquilafilmfestival.it (ANSA).