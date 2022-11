Allievi Alberghiero Teramo realizzano torta di 10 metri

(ANSA) - TERAMO, 28 NOV - Una grande torta di ben 10 metri è stata realizzata dagli allievi dell'Istituto Alberghiero "Di Poppa-Rozzi" di Teramo in occasione dell'anniversario del centro commerciale Gran Sasso, che ieri ha festeggiato quindici anni di attività.

I ragazzi, guidati dai docenti di Cucina Alberico Acciaio, Domenico Iobbi , Paolo D'Evangelista, Patric Marozzi, e di Sala Armando Urraro e Mario Sabatini, hanno impiegato 600 uova per il Pan di Spagna e 80 litri di latte per la crema pasticcera.

La torta è stata farcita con frutta caramellata e la realizzazione è stata una ennesima occasione di formazione sul campo per gli allievi della scuola diretta dalla preside Caterina Provvisiero, che da sempre investe su esperienze che vanno oltre la didattica in classe.

L'Istituto "Di Poppa-Rozzi" dà intanto appuntamento a sabato prossimo, 3 dicembre, per l'Open day rivolto agli studenti medi e alle loro famiglie per orientarsi sulle scelte legate al prosieguo del percorso scolastico. Dalle 9 alle 19 sarà possibile visitare la scuola, i suoi spazi e conoscere l'offerta formativa. (ANSA).