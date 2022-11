'Abruzzo attrattivo 2022', la ricchezza tra mare e montagna

(ANSA) - PESCARA, 23 NOV - Una crescita del 400 per cento durate la pandemia e numeri che ne hanno fatto uno dei settori trainanti del nuovo turismo del centro Italia, che punta ora a strutturarsi e organizzarsi: per parlare di turismo esperienziale la Confesercenti ha organizzato una due giorni, fra L'Aquila e Pescara, con l'evento "Abruzzo Attrattivo 2022".

Domani a L'Aquila, nell'auditorium del parco, interventi del presidente dell'Istituto nazionale di ricerche turistiche (Isnart, espressione del sistema camerale) Roberto Di Vincenzo, della responsabile dell'ufficio studi dell'Enit Elena Di Raco, del commissario straordinario al sisma del Centro Italia Giovanni Legnini, del direttore dell'Osservatorio culturale urbano Alessandro Crociata, professore associato di economia applicata al Gran Sasso Science Institute. E poi Luca Mazzoleni del rifugio Franchetti, Eleonora Saggioro del rifugio Sebastiani, gli accompagnatori di media montagna, le guide alpine ambientali escursionistiche per ragionare di escursionismo, cammini e rifugi. Infine approfondimento sui bandi e le opportunità per le imprese che vogliono investire e sulla formazione.

Venerdì 25 novembre si prosegue a Pescara, nell'auditorium Petruzzi del Museo delle Genti d'Abruzzo; inizio lavori con i tecnici della Regione Abruzzo Sante Cellucci e Marco Virno sul Tourism Digital Hub. Nel pomeriggio relazioni del direttore dello Sviluppo economico della Regione Abruzzo Germano De Sanctis e del presidente dell'aeroporto d'Abruzzo Vittorio Catone, poi il dibattito "Dalla montagna al mare: tutto il nostro turismo da 2912 mslm alla costa". Poi il confronto dal quale scaturirà il documento finale di Abruzzo Attrattivo 2022.

"Dopo l'exploit della scorsa edizione - spiega Paolo Setta, presidente di Federpate-Confesercenti - abbiamo voluto raddoppiare gli sforzi e coprire entrambe le grandi destinazioni del turismo esperienziale, montagna e mare, consapevoli che il centro Italia e l'Abruzzo in particolare hanno questa grande opportunità che negli ultimi anni ha conosciuto una crescita imponente in termini di arrivi, presenze e addetti". (ANSA).