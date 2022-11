Maltempo, Marsilio, passato picco precipitazioni Alto Sangro

(ANSA) - PESCARA, 22 NOV - "La Sala operativa della Protezione Civile monitora costantemente la situazione. Il picco delle precipitazioni in Alto Sangro è passato e le previsioni per le prossime ore volgono al meglio. Non abbassiamo la guardia e raccomandiamo a tutti comportamenti prudenti fino a cessato allarme. Grazie alle donne e agli uomini dell'Agenzia regionale di Protezione civile che dalle prime luci dell'alba garantiscono la nostra sicurezza". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio in relazione all'allerta meteo durante il sopralluogo nella sala operativa della Protezione Civile. (ANSA).