Isweb Avezzano Rugby premiato premiato al Marciano

(ANSA) - AVEZZANO, 22 NOV - L'Isweb Avezzano Rugby verrà premiata come "migliore squadra abruzzese dell'anno" alla diciottesima edizione del premio Rocky Marciano che vedrà la cerimonia di premiazione giovedì 24 novembre a Ripa Teatina (Chieti). Un riconoscimento meritato e che celebra degnamente la squadra artefice della promozione in serie A dopo dieci anni di assenza. Promozione arrivata fra l'altro in occasione del quarantacinquesimo anniversario dalla fondazione del club e che tributa anche l'ingente lavoro svolto dalla società in questi anni.

"Ricevere un riconoscimento importante a livello regionale e nazionale come il premio Rocky Marciano - ha dichiarato il presidente Alessandro Seritti - mi ha enormemente emozionato. Il lavoro portato avanti in questi anni sta dando i propri frutti che vanno ben oltre i risultati agonistici. Questo premio è il frutto del lavoro di tutti i soci che dal primo momento hanno creduto in questa realtà sportiva, degli atleti di tutte le categorie, senza di loro nulla sarebbe possibile, degli allenatori ed accompagnatori che quotidianamente trasmettono il loro sapere". Il capitano dell'Avezzano Rugby Dario Pallotta, già vincitore del premio nel 2010 come migliore sportivo abruzzese, esprime la sua soddisfazione: " È un riconoscimento prestigioso che ci rende davvero orgogliosi e che certifica l'egregio lavoro fatto dalla società e l'impegno dei ragazzi che ogni domenica scendono in campo con i colori gialloneri a partire dai più piccoli per arrivare alla prima squadra; è stato fatto un ottimo lavoro, che si evidenzia nella crescita esponenziale della squadra ad oggi quarta nel campionato nazionale di seria A". (ANSA).