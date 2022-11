Ripopolare un borgo, con una dimora storica su Airbnb

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Erano in cerca "solo" di un luogo dove rifugiarsi nei weekend. Oggi si ritrovano pionieri del ripopolamento di un borgo di appena 110 anime all'anagrafe. È la storia di Paola Di Pietro e Gionatan Paolini, informatici, abruzzese lui, pugliese lei, insieme da quando il loro sguardo si è incrociato per la prima volta, 24 anni fa. "Siamo venuti a San Benedetto in Perillis, dove Gionatan trascorreva le vacanze da ragazzo - raccontano - E abbiamo fatto la 'follia' di acquistare un vecchio casolare rurale. Una struttura in pietra di varie epoche, principalmente della fine 1700-inizio 1800". Ma da sogno "familiare", l'avventura è cresciuta e dopo un lungo restauro conservativo, fienili e grotte compresi, è nato Charme in Perillis, dimora romantica affacciata sulla valle peligna che oggi spicca tra le oltre 5 mila offerte della nuova categoria Dimore Storiche di Airbnb (www.airbnb.it/dimorestoriche), nata per chi da una vacanza sogna un'esperienza in più, legata alla bellezza e alla storia del patrimonio culturale. Qui, infatti, tra camini e legni di castagno, si dorme in suite che evocano altre epoche, dalle Terre dannunziane al Tratturo magno.

"Offriamo la possibilità di riscoprire l'Abruzzo di un tempo, senza rinunciare a un soggiorno luxury - racconta Paola, che ogni mattina sforna torte - E sono molti i turisti di 'ritorno", che vengono cioè a ritrovare le proprie origini, soprattutto dagli Usa". Ben il 90% delle Dimore storiche della piattaforma di Airbnb in Italia si trovano in zone rurali o già segnate dallo spopolamento. Anche San Benedetto in Perillis, dopo la fuga verso la città degli anni '60 e il sisma del 2009, rischiava di trovarsi deserto. "Oggi - dice Gionatan - speriamo che la nostra attività possa essere capofila di una rinascita di tutto il borgo". Loro intanto, vulcani di idee ed entusiasmo, già pensano a una locanda in grotta e un piccolo centro relax per i loro ospiti. (ANSA).