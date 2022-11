Incidenti montagna: giovani bloccati in quota, soccorsi

(ANSA) - CHIETI, 19 NOV - Squadre di terra del Soccorso Alpino abruzzese sono partite dalla stazione di Penne e di Chieti per recuperare due ragazzi, che sono rimasti bloccati in prossimità del bivacco Fusco, nel Parco nazionale della Majella, a quota 2.455 metri. La richiesta di aiuto è giunta al Soccorso Alpino nel tardo pomeriggio, quando uno dei due ragazzi è scivolato e ha riportato probabilmente alcune fratture agli arti inferiori.

Le avverse condizioni meteorologiche, visto che in quota sta nevicando, e l'arrivo del buio, rendono più complesse le attività di recupero, ma le squadre sono al lavoro per raggiungere il luogo dell'incidente e recuperare i due escursionisti, salvandoli anche dal rischio ipotermia. (ANSA).