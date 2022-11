Nascono ordini regionali biologi, al voto anche in Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 17 NOV - Al via il countdown per la seconda chiamata delle prime elezioni per la nascita degli undici ordini regionali dei Biologi. Le elezioni si svolgeranno on line in tre fasce 12-13-14 novembre, 19-20-21 novembre e il 26-27-28 novembre per consentire la votazione a tutto il comparto e raggiungere risultati necessari per elezione dei singoli presidenti e consiglieri regionali.

Questi i candidati per Lazio e Abruzzo: Alberto Spano', Alessandra Amendola, Daniela Arduini, Romina Carinci, Andrea De Cinti, Piera Lisa Di Felice, Salvatore Esposito, Luigi Grillo, Rodolfo Ippoliti, Barbara Mazzocco, Marcello Meledandri, Massimiliano Scalici, Claudio Tribalto, Cecilia Verga Falzacappa, e Alfredo Iannello.

Quest'ultimo, laboratorista e nutrizionista, naturopata, esperto di nutraceutica e di alimentazione sportiva, spiega che "L'Ordine nazionale dei Biologi sarà sostituito costituito da undici Ordini regionali e dalla Federazione Nazionale dell'Ordine. Si tratta di una occasione storica per la categoria chiamata ad eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio del nuovo Ordine - continua Iannello - L'intensa attività degli ultimi anni, condotta dall'Ordine nazionale, costituisce valido presupposto per costruire i punti programmatici per il nuovo Ordine, individuando obiettivi chiari e rendendo possibile immaginare una categoria rinnovata e tutelata sotto tutti gli aspetti peculiari". (ANSA).