Vino, Angelo Radica eletto vicepresidente Ametur

(ANSA) - TOLLO, 16 NOV - Angelo Radica, sindaco di Tollo (Chieti), vicepresidente della Rete Europea delle Città del Vino (Recevin) e presidente dell'Associazione Città del vino, è stato eletto vicepresidente di Ametur, Associazione Mondiale dell'Enoturismo, a cui aderiscono Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Brasile, Argentina e Uruguay. L'associazione, insieme a Iter Vitis (Itinerario culturale del Consiglio d'Europa certificato nel 2009), si pone come punto di riferimento per la cultura del vino e della vinificazione e del paesaggio viticolo, con l'obiettivo di creare percorsi enoturistici internazionali e di scambio delle buone prassi.

"Una grande responsabilità per un incarico molto prestigioso - ha dichiarato Radica - Sono onorato di poter supportare con il mio ruolo le finalità messe in campo dall'associazione alle quali potere affiancare il lavoro costante svolto attraverso l'Osservatorio di Città del Vino. Concentreremo le nostre attività in vista di un importante appuntamento, il progetto "2023 Anno del Turismo di Ritorno. Alla Scoperta delle Origini" per il quale mettere in campo idee e programmi nella costituzione di percorsi enoturistici internazionali".

Tollo ospita dal 2015 un Museo-Enoteca Comunale, prima struttura del genere in Abruzzo nata con l'intento di tutelare la memoria della tradizione contadina locale e della viticoltura del territorio. L'EnoMuseo di Tollo è composto da tre aree: al primo piano oggetti, attrezzi e manufatti legati alle fasi di lavorazione dell'uva, insieme a documenti storici. Il secondo piano ospita una sala per corsi di formazione, degustazione e vendita e una terrazza per eventi. Al terzo piano l'auditorium ospita seminari sulla cultura del vino. (ANSA).