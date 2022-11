Prima a Como per "Zittita!", opera dell'aquilana Pelliccione

(ANSA) - L'AQUILA, 16 NOV - Esordirà in prima nazionale sabato 19 novembre, alle 17, alla Pinacoteca civica di Como, nell'ambito del Festival del Melologo, l'adattamento dell'opera "Zittita!" della giornalista e scrittrice aquilana Monica Pelliccione che affronta il tema della violenza fisica e psicologica sulle donne. L'anteprima dello spettacolo, prodotto da Lombardia Musica, è andata in scena il 12 luglio all'Aquila, nell'ambito del Premio Donna 2022.

La mise en scene di "Zittita!" è stata affidata alla regia e all'adattamento del testo di Sonia Grandis e alla musica originale della compositrice Rossella Spinosa. Il racconto alla base di questa produzione esclusiva del Festival del Melologo pone lo sguardo sul mondo femminile, rappresentato in tutta la sua fragilità, in antitesi alla forza che deriva dai soprusi subiti nella sfera sentimentale, come in ambito professionale.

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, anche il Festival del Melologo ha inteso dare il proprio contributo. Il racconto "Zittita!" ha già vinto il premio internazionale di letteratura 'Penna d'autore', a Torino, il premio Città di Chieti, il concorso nazionale San Lorenzo a Firenze, il premio internazionale Città di Grottammare, il premio internazionale di letteratura Athena Ars e la menzione d'onore al premio internazionale "I fiori sull'acqua", dedicato a Melania Rea.

"Far nascere un melologo, genere antico che nasce nel 1700 e che incontrerà sempre successo da un testo crudo e sofferente - dichiara Sonia Grandis - è una sfida interpretativa. Una storia che racconta di dipendenza, come moltissime di noi hanno provato sulla propria pelle abbiamo scelto di raccontare questa lotta di corpo e di anima in modo alto, unendo alla recitazione un'atmosfera musicale sacra, perché sacra è sempre la vita.

Perché per sconfiggere gli orchi dobbiamo armarci di tanta consapevolezza e forza interiore".

Il melologo "Zititta!", che girerà i teatri di tutta Italia, sarà replicato il 20 novembre, alle 18, alla Casa della cultura a Milano e il 26 novembre a Lecco. (ANSA).