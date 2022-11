'L'ultimo velo' in scena per Commissione Pari Opportunità

(ANSA) - PESCARA, 16 NOV - Si chiama "L'ultimo velo" ed è lo spettacolo voluto dalla Commissione Pari Opportunità (Cpo) della Regione Abruzzo per la 'giornata internazionale contro la violenza sulle donne' che si celebra il 25 novembre. Lo spettacolo si terrà lunedì prossimo, 21 novembre, all'Auditorium Flaiano di Pescara alle ore 21 con ingresso gratuito. "Come Cpo siamo sempre attive sul campo - ha spiegato in conferenza stampa a Pescara la presidente della Commissione Pari Opportunità Maria Franca D'Agostino - Con il Maestro Davide Cavuti abbiamo organizzato questo recital dove si parlerà della violenza sulle donne con il contributo di grandi attrici, avremo anche una raccolta fondi da devolvere ai centri anti-violenza per l'acquisto dei braccialetti utilizzati per evitare i femminicidi. Proprio grazie all'utilizzo di questo braccialetto una donna nella nostra zona è riuscita a sfuggire al suo carnefice, speriamo di avere tanta gente per raccogliere più fondi possibili e avere un buon successo".

"Il ruolo della nostra Commissione è lavorare al fianco delle Istituzioni per divulgare la cultura di genere - ha sottolineato la vicepresidente della Cpo Rosa Pestilli - e prevenire con tutti gli strumenti utili, come i centri antiviolenza ai quali è dedicata la nostra raccolta fondi". "Questo recital teatrale e musicale vuole rappresentare un momento di riflessione su un tema tristemente attuale - ha detto il regista Cavuti - Metteremo in scena lo spettacolo con Paola Gassman, Debora Caprioglio e Silvia Siravo lanciando il nostro messaggio, io sono felice e onorato di poterlo firmare". "È il paese dagli sguardi negati. Non c'è mai tregua all'affanno. Non vi è quiete neppure nel giorno della preghiera. A volte le mie mani cercano un volto che non c'è più. Sento abiti di ghiaccio sulle mie labbra e mi perdo in brividi improvvisi dove non c'è spazio per l'amore. Cercherò un nuovo orizzonte, dove l'ultimo velo volerà via" recita il testo scritto da Cavuti il quale avrà anche il ruolo di musicista, alla fisarmonica; accanto a lui Libera Candida D'Aurelio (voce), Antonio Scolletta (violino), Franco Finucci (chitarra) e alle attrici Tiziana Di Tonno e Franca Minnucci. (ANSA).