Lirica, 'Cavalleria Rusticana', la generale davanti a studenti

(ANSA) - CHIETI, 16 NOV - Teatro Marrucino di Chieti tutto esaurito questa mattina, con posti occupati da 400 studenti, da quelli della primaria agli universitari, per la prova generale dell'opera lirica "Cavalleria Rusticana" di Pietro Mascagni, seconda Opera in cartellone per la Stagione 2022, la cui prima rappresentazione si terrà venerdì 18 novembre alle 20.30. Un appuntamento carico di emozione soprattutto per chi, come il direttore d'orchestra, Simone Di Felice, teatino, attualmente Kappelmeister dell'Opera di Francoforte, è tornato nella sua città.

"Tornare a casa dopo tanta esperienze all'estero, debuttare nel teatro dove ho iniziato come pianista, è un'emozione unica e indescrivibile, capita forse veramente una sola volta nella vita - dice Di Felice - Ho avuto la fortuna di avere un cast eccezionale, di livello assoluto, è stato un lavoro di confronto con i cantanti, meraviglioso, abbiamo lavorato approfondendo, ognuno portando la sua esperienza. Meravigliosa l'orchestra dell'Istituzione sinfonica abruzzese con cui ho avuto anche il mio debutto, che non conoscevo se non di nome e di fama: anche questo un lavoro di un piacere immenso".

"Ho studiato molto, è da maggio che lavoro a questo allestimento perché ha debuttato in estate in una versione all'aperto a Livorno, poi abbiamo riallestito con un cast completamente diverso qui a Chieti - commenta il regista Danilo Capezzani, 28enne - È un cast formidabile, sono onorato per la mia giovane età di dirigere un nome che è una leggenda della lirica come Piero Giuliacci, che sarà Turiddu, il nostro tenore, ma anche tutti gli altri sono assolutamente di grande levatura lirica: Marzio Giossi, che sarà il nostro Alfio, e Alessandra Di Giorgio, il soprano che sarà Santuzza".

"Una regia giovane, contemporanea, non una 'Cavalleria rusticana' come si può immaginare in maniera tradizionale - dice il direttore artistico del Marrucino Giuliano Mazzoccante - quindi una bella scommessa che cerca di avvicinare il teatro, il palcoscenico e i significati di un'opera scritta ormai tantissimi anni fa ai più giovani". Prima della rappresentazione il sindaco di Chieti Diego Ferrara ha rivolto un saluto a studenti e insegnanti. (ANSA).