Zone economiche speciali, a San Salvo il commissario Miccio

(ANSA) - SAN SALVO, 15 NOV - Incontro oggi al Comune di San Salvo con il commissario della Zes Abruzzo Mauro Miccio. Le Zone economiche speciali (Zes) sono state istituite al fine di favorire in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo in alcune aree del Paese, le imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in tali aree.

"Abbiamo ritenuto utile invitare a San Salvo il commissario della Zes Abruzzo Mauro Miccio per consentire agli imprenditori del territorio di avere l'opportunità di un confronto diretto e ottenere così risposte tempestive per le loro aziende" annuncia il sindaco Emanuela De Nicolis.

L'incontro è in programma alle ore 10:30 nell'aula consiliare del Comune di San Salvo. Dopo i saluti di benvenuto del presidente del Consiglio comunale Tiziana Magnacca e dell'assessore all'Industria Gianmarco Travaglini, sarà il sindaco De Nicolis a introdurre l'incontro cui farà seguito l'intervento dello stesso Miccio. (ANSA).