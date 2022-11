Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti, dal 18/11 nuovo tour

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Il 18 novembre parte da Pescara il nuovo tour della ONJGT Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti che farà tappa successivamente il 9/12 a Trecate (Novara), il 10/12 a Vicenza, il 14/12 a Bari, il 15/12 a Amsterdam, il 17/12 a Roma, il 29/12 a Orvieto.

L'ONJGT Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti diretta dal compositore e contrabbassista Paolo Damiani, è un progetto nato nel 2014 e prodotto dalla Fondazione Musica per Roma con il sostegno del Ministero della Cultura che ha l'obiettivo di valorizzare alcuni dei migliori nuovi professionisti del panorama jazzistico italiano riunendoli in un'orchestra.

L'organico, che prevede un ricambio dei musicisti ogni due-tre anni, si è esibito in Italia e all'estero con un repertorio diversificato, creato dalla maggior parte dei musicisti coinvolti e ben documentato da un film, una trasmissione prodotta dalla RAI e dalle pubblicazioni discografiche della Parco della Musica Records. L'organico comprende musicisti affermati; ognuno ha scritto una composizione poi sviluppata dall'ensemble.

I musicisti di quest'anno sono stati selezionati sulla base delle graduatorie del referendum nazionale Top Jazz organizzato dal mensile Musica Jazz. L'orchestra comprende oltre al direttore 12 musicisti per lo più under 35, 6 donne e 6 uomini: il jazz ha storicamente sempre lasciato poco spazio alle donne, l'ONJGT vuole decisamente invertire questa tendenza anacronistica.

"Ho sempre immaginato l'orchestra come un laboratorio inventato insieme - dichiara il direttore Paolo Damiani - un luogo ove ognuno si senta in casa propria, accolto e libero di viaggiare, prefigurando nuove direzioni da sperimentare collettivamente. Il nostro motto è: non so cosa cerco, ma quando lo trovo lo riconosco".

La formazione comprende Camilla Battaglia - voce, Anais Drago/Eloisa Manera - violino, Francesco Fratini - tromba, Federico Calcagno - clarinetto, clarinetto basso, Michele Tino - sax alto, Sophia Tomelleri - sax tenore, Michele Fortunato- trombone, Giacomo Zanus - chitarra, Federica Michisanti - contrabbasso, Nazareno Caputo - vibrafono, Francesca Remigi - batteria, Paolo Damiani - direzione, contrabbasso. (ANSA).