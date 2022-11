Sicurezza Statale 650 'Trignina', oggi incontro a San Salvo

(ANSA) - CHIETI, 14 NOV - Lo scorso 20 ottobre, su invito del prefetto Armando Forgione, si è svolto in Prefettura a Chieti un incontro per discutere della sicurezza della Statale 650 Trignina dove ogni anno si registrano numerosi incidenti stradali con conseguenze anche mortali. Al termine della riunione è stato deciso di coinvolgere altre istituzioni interessate a tale importante arteria con un nuovo incontro da tenersi a San Salvo (Chieti). Per proseguire nel confronto il sindaco Emanuela De Nicolis si è fatto promotore di una riunione che si terrà oggi, lunedì 14 novembre alle ore 10:30, nell'aula consiliare del Comune di San Salvo alla quale sono stati invitati i prefetti di Chieti, Campobasso e Isernia, i parlamentari d'Abruzzo e del Molise, i presidenti delle Regioni Abruzzo e Molise, i presidenti delle Province di Chieti, Campobasso e Isernia e i sindaci dei comuni ricadenti nella vallata del Trigno, i presidenti delle Camere di Commercio di Chieti-Pescara e del Molise e l'Anas.

I lavori, aperti dal saluto di benvenuto del presidente del Consiglio comunale di San Salvo Tiziana Magnacca, saranno introdotti dal sindaco Emanuela De Nicolis e coordinati dal vicesindaco Eugenio Spadano. (ANSA).