Parte il cantiere della nuova bretella Pescara L'Aquila

(ANSA) - SULMONA, 14 NOV - È stato inaugurato questa mattina, alla presenza del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il cantiere per la realizzazione della bretella ferroviaria sulla linea Pescara-L'Aquila che accorcerà i tempi di percorrenza tra le due maggiori città abruzzesi, consentendo di risparmiare 10 minuti rispetto all'attuale tragitto. "Un giorno importante per il trasporto ferroviario regionale" ha detto Marsilio. L'opera ha un costo di 12 milioni di euro e sarà pronta a dicembre 2024. In particolare, l'intervento prevede la realizzazione di una fermata in località Santa Rufina, distante circa tre chilometri dalla stazione centrale di Sulmona, e di un tratto di ferrovia di circa 700 metri che unirà la linea Pescara Roma alla Sulmona L'Aquila. Inoltre, la piccola stazione sarà dotata di un marciapiede di 250 metri, di due pensiline, di monitor e segnaletica acustica per le informazioni al pubblico, nonché di un parcheggio di circa 2.700 metri quadrati. (ANSA).