Cinema: L'Aquila Film Fest, apre Toni Servillo con studenti

(ANSA) - L'AQUILA, 14 NOV - "Ammiriamo la grande sinergia tra pubblico e privato. Grande elemento culturale e valoriate perché è una manifestazione che fa bene al territorio, anche con il grande impegno con giovani", così Alessandro Maccarrone consigliere comunale dell'Aquila alla presentazione del 15/o L'Aquila Film Festival e del 2°Abruzzo Film Industry.

Nei giorni compresi tra il 21 e il 29 novembre, all'Auditorium del Parco e il Palazzetto dei Nobili a L'Aquila dieci giorni di festival concluderanno un percorso di oltre due mesi di cinema e incontri realizzato nelle ultime settimane attraverso numerose iniziative quali il Festival del Gran Sasso, il Festival delle Culture, la rassegna di opere prime e seconde PRIMA! [gli italiani], la rassegna DOQ dedicata al cinema documentario e numerose proiezioni-evento.

Le due manifestazioni, finanziate dal Ministero per la Cultura, dal Comune dell'Aquila, dalla Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia e dalla Fondazione Carispaq, saranno ricche di ospiti e relatori, a partire dall'apertura con Toni Servillo.

Lunedì 21 novembre incontrerà il pubblico del Festival al termine delle proiezioni de "L'uomo in più" e "La stranezza" con i docenti Univaq Massimo Fusillo, Mirko Lino e Doriana Legge e accompagnato dal produttore teatrale e cinematografico Angelo Curti. Martedì 22 novembre terrà una masterclass a favore di giovani attori, filmmaker e studenti. Anche Giuseppe Piccioni sarà ospite del Festival presentando il suo "L'ombra del giorno" e poi tenendo una masterclass e come lui il regista congolese Petna Ndoliko Katondolo con il suo film "Kumbuka" e lo sceneggiatore teramano Davide Orsini.

Spazio anche a tematiche sociali e di attualità con gli incontri con Autismo Abruzzo Onlus e la proiezione di Tommy e gli altri alla presenza dell'autore e giornalista Gianluca Nicoletti e del Presidenza di Autismo Abruzzo Onlus Dario Vrùerzulli e quello sui diritti delle donne in Iran con Amnesty International e la giornalista Gabriella Colarusso e la responsabile di Amnesty International Ilaria Masinara in occasione della proiezione di Persepolis dell'iraniana Marjane Satrapi. (ANSA).