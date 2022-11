Bretella Pescara-L'Aquila:Marsilio,svolta trasporti

(ANSA) - SULMONA, 14 NOV - "E' un grande giorno per l'Abruzzo. Una svolta per il trasporto ferroviario regionale.

Abbiamo atteso a lungo questi lavori. Finalmente ci siamo. Ce l'abbiamo fatta. Siamo qui con RFI in un cantiere già pronto per creare un sistema di interscambio efficace e funzionale lungo il tracciato di questa bretella che unisce il capoluogo di regione alla sua città più grande, Pescara e in linea con gli interventi di velocizzazione della Pescara-Roma su cui stiamo lavorando".

Lo ha detto oggi, a Sulmona, il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, in occasione dell'apertura del cantiere per la nuova bretella di Sulmona, realizzata da Rete Ferroviaria Italiana, che servirà a velocizzare il collegamento ferroviario Pescara-L'Aquila-Terni, alla presenza di Marco Marchese, direttore Investimenti Area centro di RFI (Gruppo FS).

"Stiamo imboccando - ha aggiunto Marsilio - la strada giusta. Ieri, la corsa di prova del locomotore 'Lupetto' per l'abilitazione alle corse lungo l'anello ferroviario dalla stazione Termini fino alla fermata San Pietro. Partito da Lanciano, passando per Pescara, Avezzano, Tivoli, per arrivare a Roma Termini. Da qui anche la tratta Roma Termini Roma San Pietro per prepararci al Giubileo nel 2025. Per quanto riguarda l'idrogeno, evidenziati costi di gestione molto alti che richiedono di ritoccare i corrispettivi dei contratti di servizio si dovrà arrivare ad un chiarimento rapido per il quale mi confronterò con il commissario Legnini e proporrò l'alternativa di acquistare treni elettrici dotati di pacco batterie per evitare di perdere un finanziamento troppo importante per le infrastrutture delle aree interne della nostra regione". (ANSA).