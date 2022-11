Abete bianco per piazza San Pietro, taglio sospeso

(ANSA) - AGNONE, 14 NOV - E' per il momento sospeso il taglio dell'abete bianco destinato all'addobbo di Piazza San Pietro per le festività natalizie: bloccati i mezzi arrivati nell'abetaia di Monte Castel Barone, tra Agnone (Isernia) e Rosello (Chieti).

Il Colonnello dei Carabinieri forestali Gianluca Grossi, comandante provinciale di Isernia, ha reso noto che le amministrazioni comunali di Rosello e Agnone hanno chiesto la sospensione delle operazioni di taglio in attesa delle autorizzazioni da parte della Regione Molise, poiché l'abete bianco è una specie sottoposta ai vincoli della Direttiva Habitat Cee ed è in area Sic. (ANSA).