A14, chiusure notturne della stazione di Lanciano

(ANSA) - PESCARA, 14 NOV - Sull'autostrada A14, per consentire lavori di mantenzione delle opere d'arte, sarà chiusa la stazione di Lanciano, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 22:00 di lunedì 14 novembre alle 6:00 di martedì 15 novembre, in uscita per chi proviene da Pescara; dalle 22:00 di martedì 15 alle 6:00 di mercoledì 16 novembre, in entrata verso Pescara. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ortona. (ANSA).