Calcio, Pescara secondo in classifica e record di punti

(ANSA) - PESCARA, 13 NOV - Trentadue punti in tredici gare.

Nonostante il secondo posto in classifica dopo la vittoria di questo pomeriggio per 1-0 sul Messina (rete di Vergani), i numeri del Pescara di Alberto Colombo sono sempre più da record.

Il tecnico lombardo dei biancazzurri sta facendo meglio del Pescara di Zdenek Zeman (stagione 2011-2012) e anche di quello guidato da Delio Rossi nel torneo 1996-1997. Con 32 punti, frutto di 10 vittorie, due pareggi e una sconfitta, il Pescara resta sulla scia della capolista Catanzaro guidata dall'abruzzese Vincenzo Vivarini. Sono 24 i gol segnati dagli abruzzesi e 8 quelli subiti. Fra due settimane in programma all'Adriatico proprio Pescara-Catanzaro ma prima, nel posticipo di lunedì 20 novembre, il Pescara dovrà rendere visita alla Turris. (ANSA).