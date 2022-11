L'Aquila Calcio compie 95 anni, due giorni di festa in città

(ANSA) - L'AQUILA, 12 NOV - L'Aquila Calcio compie 95 anni di attività e festeggia questo weekend con un ricco programma allo stadio Gran Sasso d'Italia che include la partita del campionato di Eccellenza tra L'Aquila e il Pontevomano, per cui sono attese fino a 4mila presenze. Per l'occasione, i giocatori indosseranno una divisa celebrativa, e durante l'intervallo della gara ci sarà lo spettacolo dei bandierai dei quattro quarti. Ma le celebrazioni partono oggi con l'inaugurazione di una targa nella sede storica di via Marrelli.

A seguire, un torneo di subbuteo "L'Aquila 1927", con apertura villaggio per bambini in un'area multisport e iniziative ludico e sportive. In serata, è prevista una premiazione società di calcio, rugby e basket del territorio, con musica dal vivo con Disko e San Sisto Sound System.

La giornata di domani si apre con la gara podistica di sette chilometri "Vivi con noi- Soccer Run" organizzata in collaborazione con Area Sport e Atletica Abruzzo L'Aquila. Il raduno è alle 9 e la partenza è in programma alle 10.

Sempre in mattinata c'è raduno del torneo scuole calcio Pulcini 2012 ed Esordienti 2011, e l'apertura del botteghino per la partita di Eccellenza. Previsto anche uno spettacolo per famiglie "Manà Manà" (a cura di Mamme per L'Aquila); Alle 11.30 ci sarà la premiazione delle vecchie glorie rossoblù e apertura villaggio per bambini (area Multisport). Alle 15 il calcio d'inizia di L'Aquila-Pontevomano. Stand enogastronomici sono previsti nell'arco della due giorni. (ANSA).