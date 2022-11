Corse soppresse, esposto sindacati ad autorità trasporti

(ANSA) - CHIETI, 12 NOV - Le segreterie regionali di Filt-Cgil, Fit Cisl e Faisa Cisal, rappresentate da Franco Rolandi, Andrea Mascitti e Luciano Lizzi, hanno presentato un esposto al prefetto di Chieti Armando Forgione, al presidente dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, Nicola Zaccheo, oltre che alla Regione Abruzzo, per segnalare quello che definiscono "l'increscioso fenomeno della soppressione indiscriminata nei giorni festivi di servizi essenziali attinenti il trasporto pubblico locale della città di Chieti, soppressioni operate dall'impresa La Panoramica srl nell'arco temporale 6 gennaio - 6 novembre 2022, unicamente ascrivibili all'insufficienza dei tempi di percorrenza previsti dai programmi di esercizio nonché dalle relative tabelle di marcia assegnate al personale di guida. Un fenomeno - sottolineano le tre sigle sindacali - diventato strutturale".

Nel periodo in questione si è registrata la soppressione di 57 corse del trasporto urbano di Chieti, tutte nelle giornate festive. Secondo i sindacati "l'azienda sta cercando di far ricadere la responsabilità di questi pesanti disservizi direttamente sul personale al quale, soprattutto negli ultimi due mesi, sono state indirizzate decine di contestazioni disciplinari. I conducenti degli autobus sono costretti da anni a convivere con una cronica insufficienza dei tempi di percorrenza derivante dal programma di esercizio adottato dalla Panoramica e che impedisce agli stessi, in relazione alla mancanza di adeguate pause, di soddisfare persino le normali esigenze fisiologiche". Il 15 novembre la vertenza tornerà sul tavolo del Prefetto, con i lavoratori che nulla hanno ricevuto dopo lo stanziamento di 400.000 euro da parte della Regione, somma assegnata al Comune di Chieti proprio per 'ristorare' i lavoratori colpiti dal carovita e da contestuale taglio del salario disposto unilateralmente da due anni dall'azienda. Pur a fronte dell'interpretazione autentica dell'articolo 12 della Legge regionale 33/2021 con cui è stata confermata la chiara ed esplicita volontà della Regione di destinare i 400.000 euro esclusivamente ai lavoratori della Panoramica, non vi sono stati sviluppi di alcun genere. (ANSA).