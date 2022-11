Calcio femminile, contro Lecce il Chieti torna all'Angelini

(ANSA) - CHIETI, 12 NOV - Il Chieti Calcio Femminile giocherà domani allo stadio "Angelini" dove affronterà il Lecce, secondo in classifica nel campionato di serie C, grazie alla disponibilità dell'impianto che il Comune ha concesso gratuitamente per tre partite: quella già disputata contro la Salernitana, quella contro le pugliesi e una terza che si dovrà giocare. "L'Angelini è uno stadio importante con dei costi, abbiamo così dovuto adeguare le tariffe allo standard al minimo di legge - ha detto l'assessore allo sport Manuel Pantalone nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Lello Di Camillo, allenatore del Chieti Calcio Femminile e il capitano Giada Di Camillo - Abbiamo così avuto l'idea della concessione gratuita dello stadio al Chieti Calcio Femminile per far giocare la squadra all'Angelini per tre partite, considerando la funzione sociale della società neroverde visto ciò che fa con i giovani, e per quanto hanno dimostrato di saper fare all'interno delle scuole. Il calcio femminile ha fatto passi da gigante e questo mi inorgoglisce. Siamo stati di parola e ne siamo molto felici".

"Siamo un po' attardati in classifica - ha detto l'allenatore - e dunque abbiamo un solo obiettivo possibile: vincere.

Speriamo di farlo di fronte a tanti tifosi. Stiamo dando il massimo per tornare ad alti livelli e portare qui nell'immediato futuro società sempre più blasonate così come successo negli anni passati". Per il capitano Giada Di Camillo "il Lecce è una squadra molto agguerrita e sul piano agonistico sarà una partita bella da vedere. Per questo motivo - è il suo appello - sottolineo l'importanza della presenza delle persone allo stadio, dei bambini e delle famiglie, di tutto il pubblico teatino. Il calcio femminile dà spettacolo: invito la cittadinanza a partecipare alle partite casalinghe del Chieti Calcio Femminile". (ANSA).