Teramo, riaperte 'le scalette' per l'ospedale Mazzini

(ANSA) - TERAMO, 11 NOV - "Grazie a una felice collaborazione fra enti, e in particolare fra il Comune di Teramo e la Ruzzo Reti è stata restituita alla collettività un'opera pubblica molto utile. Sia gli utenti sia i lavoratori dell'ospedale possono usufruire di un'agevole scorciatoia per il Mazzini", così il direttore generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia sulla ristrutturata scalinata che da via Sturzo porta i pedoni direttamente in ospedale, ripristinando nei fatti un collegamento pedonale fra la stazione ferroviaria, via Pannella, via Sturzo e il Mazzini. "Come amministrazione comunale abbiamo voluto realizzare questo intervento - sottolinea l'assessore comunale alle manutenzioni, Valdo Di Bonaventura - rispondendo così alle tante richieste dei cittadini. L'intervento ha portato un rifacimento integrale della scalinata, consentendone la riapertura. Ringrazio la Asl per aver autorizzato l'intervento e in particolare il dottor Visciotti per aver favorito l'interlocuzione trai due enti. La Ruzzo Reti ha completato l'intervento sulla parte di sua competenza. Abbiamo in animo la realizzazione dell'illuminazione dedicata, che renda sempre più fruibile questo accesso a uno dei luoghi sensibili e strategici della nostra città". Importante l'apporto della Ruzzo Reti.

"L'intervento rientra nei lavori di manutenzione del nostro serbatoio della zona. Sono molto soddisfatta che anche grazie al contributo della Ruzzo Reti gli operatori sanitari che lavorano al Mazzini e tutti i cittadini che ogni giorno percorrono quel tratto di strada potranno farlo a piedi, evitando di percorrere la più lunga e trafficata via Paolini" commenta la presidente della Ruzzo Reti Alessia Cognitti. Esprime soddisfazione per la riapertura delle scalette, inagibili da oltre dieci anni, il presidente della Rsu della Asl, Francesco Visciotti: "Oltre che migliorare l'accessibilità alla struttura ospedaliera la riapertura delle 'scalette' è un chiaro segnale dell'attenzione che la Asl e tutte le istituzioni hanno verso la promozione della salute incentivando la mobilità pedonale". (ANSA).