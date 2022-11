Teatro:R-Esistenti,quell'ideale da Imi a sisma e Liberazione

(ANSA) - PESCARA, 11 NOV - Sei giornate di Resistenze Teatrali ed Artistiche organizzate dal Comitato Provinciale di Pescara "E. Troilo" dell'Anpi (Associazione Nazionale Partigiani Italiani) e dalla Fondazione Brigata Maiella, con il contributo della Fondazione Pescarabruzzo. Dal 14 al 23 novembre, nel cineteatro S. Andrea di Pescara, si svolgerà la prima rassegna teatrale dei "Teatri R-Esistenti" che ospiterà compagnie teatrali abruzzesi. Lo scopo della rassegna è documentare il lascito culturale, morale e ideale della lotta di Liberazione con sei opere che hanno come comune denominatore le resistenze nel tempo. "Nel contesto socioeconomico-culturale odierno, in cui l'arte scenica è immersa e lavora quasi sotterraneamente e quotidianamente nella forma di una "resistenza teatrale", diventa necessario riappropriarsi della propria storia partendo dalla memoria, ma con lo sguardo rivolto al futuro", è stato detto in conferenza questa mattina, nella sede della Fondazione Pescarabruzzo a Pescara, alla presenza del Nicola Palombaro, presidente ANPI Comitato Provinciale Pescara e Nicola Mattoscio, presidente Fondazione Brigata Maiella. Il programma partirà lunedì 14 novembre, ore 21, con la Compagnia Teatrale Arterie Ets di Pescara "Truth-Ing", ispirato alle "Madri de Plaza de Mayo" spettacolo digitale di e con Monica Ciarcelluti e Gisela Fantacuzzi. 18 novembre, ore 21 Teatro del Paradosso di Loreto Aprutino "NO. Storia di un rifiuto". L'odissea degli internati militari italiani di e con Giacomo Vallozza, regia di Giancarlo Gentilucci. 20 novembre, ore 21 Compagnia dei Merli Bianchi di Giulianova "Rosetta Malaspina ovvero da un punto dell'eternità" di e con Laura Margherita Di Marco. 21 novembre, ore 21, Alessandro Blasioli "Questa è casa mia Dolor hic tibi proderit olim" scritto, diretto e interpretato da Alessandro Blasioli. 22 novembre, ore 18, Associazione Culturale L'Altraitalia di Lanciano "Le tabacchine insorgono (1968-2008)" docufilm regia di Enzo Francesco Testa. 23 novembre 2022, ore 21, Officine Solidali Teatro di Pescara "Sulla lunga linea di fuoco" testo e regia di Federica Vicino. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. (ANSA).