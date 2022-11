Sisma, Legnini, Codice ricostruzione centrale, serve certezza

(ANSA) - L'AQUILA, 11 NOV - "Il Codice della ricostruzione è centrale per terremoti e ricostruzioni a venire, compresa l'edilizia residenziale pubblica. Serve certezza e stabilità della normativa post-sismica, i tempi sono maturi, possiamo infatti attingere a una pluralità di buone pratiche, ormai standardizzate, e possiamo stabilire un quadro di diritti e doveri, già noti in partenza, per non dover ogni volta procedere a sperimentazioni". Così il commissario straordinario per la ricostruzione post sisma del centro Italia, Giovanni Legnini, intervenendo al convegno "La ricostruzione post-sisma nell'edilizia residenziale pubblica" che si è svolto oggi all'Aquila. "La compresenza di due discipline ha portato infatti molti ritardi nei crateri del 2009 e del 2016 - ha aggiunto Legnini per il quale - sul fronte dell'edilizia residenziale pubblica conosco difficoltà, ma anche buone prassi messe in campo nel cratere 2009, grazie all'Ater dell'Aquila".

"Nel cratere 2016 abbiamo già realizzato 316 interventi per 300 milioni, e stiamo procedendo per altri 100 interventi, adottando ordinanze in deroga, per serrare in tempi. Ma una priorità in Italia è la messa in sicurezza sismica anche di tutti gli edifici, compresi quelli di residenzialità pubblica, anche se non danneggiati, e che insistono in zone a rischio" ha concluso Legnini. (ANSA).