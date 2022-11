Chieti, al via riqualificazione impianto sportivo S.Martino

(ANSA) - CHIETI, 11 NOV - Saranno avviati entro l'anno a Chieti i lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo comunale di San Martino, in disuso da anni perché non a norma.

L'intervento, finanziato dalla Regione Abruzzo con 130.000 euro, è stato presentato in loco dagli assessori ai lavori pubblici e allo sport, Stefano Rispoli e Manuel Pantalone. Sarà sistemato il campetto polivalente, pulito e ripristinato quello da tennis e di bocce, verrano abbattuti gli spogliatoi che sono fatiscenti e non a norma con le regole antisismiche, saranno rifatti e. gli impianti elettrici, l'illuminazione e le recinzioni.

"Rimetteremo ordine anche al verde presente nel perimetro, agli arredi e introdurremo attrezzi per fare attività ginnica - dicono Rispoli e Pantalone - Una vera e propria rinascita che speriamo porti nuova fortuna a questo piccolo gioiello che si trova al centro di un quartiere popoloso e importante per la città. Si procederà entro l'anno, in modo da avere già per la primavera, se non ci saranno particolari intoppi, la struttura disponibile". Per quanto riguarda il futuro della struttura e la sua gestione "non è escluso - concludono gli assessori - che una volta recuperato l'Amministrazione decida di intercettare, tramite un bando, l'interesse di qualche soggetto gestore che, oltre alla fruibilità, potrebbe anche assicurare altri interventi per completare le strutture o renderle disponibili per tutto l'anno. Di fatto c'è un lavoro di filiera perché questo spazio esca dall'abbandono in cui è stato in questi anni e torni alla città, a questo quartiere, ma a tutto il territorio che potrà trovare qui impianti rimessi a nuovo e spazi di aggregazione all'insegna dello sport e della salute". (ANSA).