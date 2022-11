Ater L'Aquila, Isidori,pronti a rivoluzione qualità abitare

(ANSA) - L'AQUILA, 11 NOV - "Una grande rivoluzione ci attende: ridare dignità e centralità all'edilizia residenziale pubblica, attraverso la riqualificazione sostenibile. Non ci si può limitare a gestire il patrimonio esistente, le Ater possono essere le protagoniste di una grande opera di rigenerazione urbana, sociale ed ecologica dalle periferie ai centri storici, servono però semplificazione e certezza normativa". Questo il messaggio lanciato da Isidoro Isidori, presidente dell'Azienda territoriale edilizia residenziale (Ater) della provincia dell'Aquila, al convegno "La ricostruzione post-sisma nell'edilizia residenziale pubblica", che si è svolto nella sede del Consiglio regionale d'Abruzzo. Il convegno aquilano è stata l'occasione di una riflessione su temi cruciali per le politiche abitative e l'edilizia in generale, traino della ripresa, come le modifiche in atto del bonus 110%, il rincaro di materie prime e costi energetici, la necessità di approvare al più presto una legge quadro della ricostruzione post sisma. Al centro del confronto anche il "laboratorio L'Aquila", dove, dopo il sisma del 2009, è stato necessario affrontare anche la sfida inedita della ricostruzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, con l'Ater dell'Aquila, impegnata in tutta la provincia a gestire 4.674 alloggi, a un canone medio di 56 euro al mese per gli inquilini, di 320 euro per i canoni concordati. "Nell'ambito non solo della ricostruzione - ha aggiunto nel suo intervento Isidori - stiamo applicando una nuova filosofia, quella del 'nuovo abitare', degno di questo nome, per gli abitanti di quelle che una volta erano chiamate case popolari, dicendo basta a ghetti e casermoni isolati in periferia. In tal senso, abbiamo ad esempio fatto verificare 300 immobili, ai fini della riqualificazione energetica e sismica, a valere sul super bonus al 110%, ma ora viviamo una situazione di forte incertezza. La riforma non dovrebbe intaccare, questo è vero, le aree in cui c'è stata un'emergenza, come i crateri sismici 2009 e 2016, ma anche qui sorgono dubbi interpretativi relativi all'applicazione". (ANSA).