Teatro: da Dapporto a Preziosi di scena in Prosa Marrucino

(ANSA) - CHIETI, 10 NOV - Otto spettacoli di grande qualità più un evento speciale "il cinema incontra il teatro" nel cartellone di Prosa del teatro Marrucino di Chieti per il 2023 presentato dal presidente del Cda del teatro Giustino Angeloni, dal vice sindaco Paolo De Cesare e dal curatore della Prosa, il maestro Davide Cavuti: Dapporto, Arena, Brilli, Preziosi, Guanciale, Bocci i grandi nomi di scena al Marrucino per un cartellone che si aprirà il 14 gennaio (ore 21) con lo spettacolo "Il delitto di via dell'Orsina" di Eugène-Marin Labiche con Massimo Dapporto e Antonello Fassari e la regia di Andrée Ruth Shammah, con la produzione del Teatro Franco Parenti di Milano e la Fondazione Teatro della Toscana.

Il 28 gennaio (ore 21) e il 29 (ore 17.30) "Aspettando Godot" di Samuel Beckett con Lello Arena per la regia di Massimo Andrei, prodotto da La Contrada Teatro stabile di Trieste, Tunnel Produzioni e Teatro Cilea di Napoli, il 18 febbraio (ore 21) e il 19 (ore 17.30) andrà in scena lo spettacolo "Il figlio" di Florian Zeller Premio Oscar per la sceneggiatura de "Il Padre", con Cesare Bocci e Galatea Ranzi e la regia di Piero Maccarinelli, prodotto dal Teatro della Pergola e Teatro il Parioli.

Marzo vedrà protagoniste Nancy Brilli e Chiara Noschese in "Manola" di Margaret Mazzantini, con la regia di Leo Muscato in scena l' 11 (ore 21) e domenica 12 (ore 17.30), prodotto da "Enfi Teatro e Teatro Il Parioli". Il 18 marzo (ore 21) e il 19 (ore 17.30) ci sarà lo spettacolo "Totò oltre la maschera" di e con Alessandro Preziosi, prodotto da Khora teatro. Edoardo Siravo sarà il protagonista il primo aprile (ore 21.30) e il 2 (ore 17.30) dello spettacolo "Falstaff" di William Shakespeare con la regia di Millo Lerici, prodotto da Teatro Belli di Antonio Salines e Compagnia Mauri Sturno". Ambra Angiolini e Arianna Scommegna saranno protagoniste di "Il Nodo" di Johnna Adams con la regia di Serena Sinigaglia, prodotto da Società per Attori e Goldenart Production in scena il 22 aprile (ore 21) e il 23 (ore 17.30). Il 6 maggio (ore 17.30 e ore 21) Il “Cinema incontra il Teatro” con la partecipazione di Edoardo Leo, regista e protagonista di “Ti racconto una storia” con le improvvisazioni musicali di Jonis Bascir e prodotto da Stefano Francioni Produzioni. La stagione artistica si chiuderà il 20 maggio, ore 21, (replica il 21 alle ore 17.30) con lo spettacolo “L’uomo più crudele del mondo” protagonisti Lino Guanciale e Francesco Montanari con la regia di Davide Sacco, prodotto da Fondazione Teatro di Napoli, Ivf e Teatro Manini di Narni. (ANSA).