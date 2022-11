Maxxi L'Aquila, documentari d'autore, 3 giorni di proiezione

(ANSA) - L'AQUILA, 10 NOV - Aldo Rossi, Alik Cavaliere e Beverly Pepper: sono loro i tre creativi a cui il MAXXI L'Aquila dedica gli appuntamenti del ciclo Film Screening sui documentari d'autore, nelle giornate di sabato 12, 19 e 26 novembre.

Proiezioni in loop dalle 10 alle 19 nella Sala polifunzionale del museo a Palazzo Ardinghelli con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Primo appuntamento sabato prossimo con Aldo Rossi Design, pellicola di Francesca Molteni e Mattia Colombo che, attraverso rari materiali e video d'archivio, testimonianze inedite, immagini e album di famiglia, compone un'originale narrazione video dedicata al primo architetto italiano a ricevere il Pritzker Architecture Prize.

Un racconto corale che percorre disegni, progetti, prototipi, mobili e oggetti, presentati per la prima volta insieme, nella mostra "Aldo Rossi Design. 1960-1997", al Museo del '900 di Milano di cui vengono narrati la preparazione e l'allestimento del progetto espositivo. Il ciclo continuerà poi sabato 19 novembre con Alik Cavaliere. L'universo verde di Nino Cannatà che, grazie alle riprese dello storico allestimento dell'omonima mostra a cura di Elena Pontiggia per il ventennale dalla scomparsa dell'artista, si addentra nell'opera di uno dei maggiori protagonisti della scultura del '900 europeo.

Sabato 26 novembre ultimo appuntamento con una proposta nata proprio nella città dell'Aquila e dedicata a un'artista che nel capoluogo abruzzese ha lasciato una delle sue ultime opere: Beverly Pepper, fra le più importanti protagoniste dell'arte contemporanea, venuta a mancare nel febbraio 2020, alla quale Luca Cococcetta e Marco Zaccarelli hanno dedicato la pellicola "Beverly Pepper - a passage of time" nella quale è la stessa artista, attraverso memoria, aneddoti e riflessioni, a raccontare il suo percorso umano e artistico. Riprendono nel weekend delle famiglie i laboratori dedicati ai più piccoli. Sabato alle 16.30 appuntamento con "Fili e Forme", laboratorio di tessitura con le mani ispirato alla suggestiva opera Materials di Hana Miletić esposta negli spazi di passaggio del piano nobile di Palazzo Ardinghelli per la mostra Afterimage. (ANSA).