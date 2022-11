Incidente nelle campagne di Tornareccio, ferito ottantenne

(ANSA) - TORNARECCIO, 10 NOV - Incidente agricolo nel pomeriggio a Tornareccio (Chieti), ferito un agricoltore di 80 anni che era alla guida di una motoagricola cassonata e con cabina. A bordo anche una donna rimasta illesa. L'incidente è avvenuto in località San Giovanni. Il mezzo era carico di legna e in un tratto scosceso il conducente ha perso il controllo e il veicolo si è parzialmente rovesciato, poggiandosi su un fianco.

L'anziano ha battuto la testa procurandosi un grave trauma cranico. I sanitari del 118 lo hanno prontamente portato in codice rosso al reparto di traumatologia dell'ospedale di Pescara. Al momento dei soccorsi l'uomo appariva vigile, ma successivamente le sue condizioni sono apparse in lieve peggioramento. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Atessa, coordinati dal capitano Alfonso Venturi, e i vigili del fuoco di Casoli intervenuti per raddrizzare il mezzo agricolo.

