Vela, due equipaggi abruzzesi campioni a Barcellona

(ANSA) - PESCARA, 09 NOV - Nella tre giorni di regate per la tappa finale del Super Series Nacra 15 che si è svolto dal 3 al 6 novembre a Barcellona fanno incetta di medaglie Enrica Morelli e Stefano Troiano che conquistano il primo posto e Vincenzo Sebastiani con Maria Sofia Rubino che arrivano terzi. Entrambi gli equipaggi fanno parte del circolo velico di Pescara "Svagamente" diretto dall'istruttore federale della Fiv IX Zona Abruzzo e Molise Mauro Di Feliciantonio.

Ancora un ottimo risultato per le promettenti coppie di velisti che hanno gareggiato nella categoria under 16 sbaragliando una ventina di equipaggi provenienti da Belgio, Spagna, Italia, Germania, Olanda, Svizzera e Gran Bretagna giunti a Barcellona per dare il meglio in questo circuito internazionale. Nove regate in tutto, caratterizzate da vento forte e mare formato soprattutto nelle prime giornate. Prossimo appuntamento per i giovani campioni abruzzesi sarà quello di dicembre in Sardegna, a Cagliari, per la penultima tappa del circuito nazionale Nacra 15. (ANSA).