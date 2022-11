Scuola: incontri aperti all'Aquila tra musica e letteratura

(ANSA) - L'AQUILA, 09 NOV - Letteratura, musica, confronto sulle tematiche sociali attraverso una serie di incontri aperti alla città. L'iniziativa è a cura del Cpia L'Aquila, Centro provinciale di istruzione per adulti che ha sede sulla Statale 80, 8. Veicolati attraverso la funzione strumentale Letture e biblioteche, gli incontri organizzati prevedono una serie di appuntamenti che vedono impegnati, docenti, musicisti, operatori teatrali e culturali.

Il primo appuntamento è in programma lunedì 14 novembre alle 17 e vede per protagonista Giuseppe Tomei. Un focus sul racconto, declinato in alcuni esempi a partire dal premio Nobel Bob Dylan e la sua canzone Hurricane. Si parlerà poi della nuova serie Tv di Netflix che racconta l'ascesa di Spotify dalla prospettiva di ciascuno dei protagonisti. Spazio dunque a una riflessione su Novecento di Alessandro Baricco per chiudere con "Romeo and Juliet" dal teatro alla sala di incisione, da William Shakespeare ai Dire Straits. Nato all'Aquila nel 1971 Tomei è insegnante, direttore artistico, autore e attore teatrale. Ha pubblicato "Dittico Noir" (Progetto Cultura, 2020) e "Io non cero" (Aurora Edizioni, 2018). L'ingresso è libero e gratuito.

Il mese prossimo, in collaborazione con Giovacchino D'Annibale e l'emittente radiofonica Radio L'Aquila 1, le insegnanti Valeria Valeri e Antonella Finucci porteranno al Cpia "Ticket to Ride - canzoni in viaggio". Un format che per le frequenze di Rl1 ha affrontato riflessioni, spunti letterari classici e contemporanei. I podcast di tutte le puntate sono disponibili sui siti www.radiolaquila1.it e Cpialaquila.edu.it, in un'apposita sezione dal titolo "Biblioteca virtuale".

Previsti, nell'arco dei primi mesi del 2023 altri approfondimenti musicali, tra cui un viaggio nel rap e nell'hip hop con il giornalista Roberto Ciuffini e un focus su immigrazione e diritti umani che vedrà protagonisti alcuni tra gli studenti dell'istituto, diretto da Alessandra De Cecchis.

