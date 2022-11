Comune Chieti, il 14 consegna lavori terminal bus

(ANSA) - CHIETI, 09 NOV - Saranno consegnati il prossimo 14 novembre i lavori di riqualificazione del terminal bus di via Gran Sasso a Chieti, interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione della scala mobile, il rifacimento del terminal e il potenziamento del parcheggio sottostante. I lavori saranno eseguiti dall'Associazione temporanea di imprese (Ati) che si è aggiudicata l'appalto di 3.884.757,92 euro, ovvero Almacis srl (Capogruppo), Saitem spa, Ged srl, Maspero Elevatori Spa. Il terminal bus, che non è interessato dai lavori, continuerà a funzionare.

"Un lavoro complesso, diviso in due tronconi - dicono fra l'altro il sindaco Diego Ferrara e l'assessore ai lavori Pubblici e Mobilità Stefano Rispoli - Si andrà per gradi per arrivare alla demolizione della scala esistente e procedere alla ricostruzione di un'opera che vogliamo funzionale e duratura, perché da questa dipenderà anche una vera e propria svolta nell'accessibilità cittadina. Si comincia con lo smantellamento e la ricostruzione della scala cui seguiranno i lavori di rifacimento del terminal bus di via Gran Sasso. Ragioniamo con un unico orizzonte, quello della riqualificazione di scala e terminal con il potenziamento dei parcheggi sotterranei e la realizzazione di ulteriori 100 posti auto. I lavori, della durata di 357 giorni da capitolato, sono stati finanziati con le risorse del Bando delle Periferie, la durata dovrebbe essere sostenibile a un intervento di tale portata. Gli interventi dovrebbero durare un anno e mezzo, ma si andrà in progress, per evitare disagi alla mobilità e alla viabilità cittadina. A tale proposito ci stiamo organizzando con la Polizia Municipale, il direttore dei lavori e l'impresa per partire con meno pesi per la città e gli utenti del terminal secondo quanto disposto dall'ordinanza".

"Saremo scrupolosi - dicono ancora sindaco e assessore - nel controllo del cronoprogramma, in modo che l'opera non sconti ulteriori ritardi, appena ci siamo insediati abbiamo lavorato con la Regione e tutti i soggetti di competenza per 'liberare' il cantiere e riattivarlo, in quanto la scala migliorerà la vivibilità del centro storico fornendo servizi sia ai residenti sia ai frequentatori". (ANSA).