Giustizia: riforma Cartabia, a Teramo incontri e seminari

(ANSA) - TERAMO, 07 NOV - Giudici, Procuratori della Repubblica, avvocati, Camere Penali, università: c'erano praticamente tutti i soggetti interessati alla Riforma Cartabia nella prima riunione indetta presso il Tribunale di Teramo a seguito di quella che è stata convocata come assise dell'Osservatorio della Giustizia Penale di Teramo. Incontro necessario perchè si tratta di una riforma che "introdurrà rilevantissime modifiche al sistema processualpenalistico, oltre a quella penale", si legge nel documento di chiamata a raccolta del tribunale.

Come ha spiegato il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, Antonio Lessiani, "è un cambio epocale, che contiene aspetti complicati. Sono stati realizzati dei gruppi di lavoro con i magistrati per approfondire materia e linee guida".

L'intento è quello di mettere in modo una prassi virtuosa, che va dalla transizione digitale alle sentenze di proscioglimento, dalla citazione in giudizio alla giustizia riparativa, spiega il presidente dell'Ordine. "Teramo, forse tra le prime in Italia, vuole farsi trovare pronta: l'efficienza del processo, trovare prassi condivise e il modo di applicarle. La Riforma c'è, ora si tratta di applicarla: gli operatori del diritto devono farsi trovare preparati". (ANSA).