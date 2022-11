Trivelle: Forum H2o, Governo promuove negazionismo climatico

(ANSA) - PESCARA, 05 NOV - "Il provvedimento sul rilancio delle trivelle in mare annunciato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni è il pessimo biglietto da visita fossile con cui lo stato italiano si presenta alla conferenza sulla crisi climatica in Egitto". Lo afferma il Forum H2o, sottolineando che il Governo promuove il "negazionismo climatico antiscientifico" visto che da anni "tutti gli scienziati in coro, e anche l'Agenzia Internazionale dell'Energia, ricordano che per evitare il disastro definitivo sul clima bisogna lasciare le fossili, metano, carbone e petrolio, sottoterra".

"Si tratta di una norma ipocrita - afferma il movimento - proposta da chi da un lato piange i morti delle alluvioni e grida all'emergenza siccità e dall'altro fa qualche favore ai petrolieri che ci hanno portato sulla soglia del disastro climatico irreversibile. Fa sorridere amaramente ascoltare le parole della presidente del consiglio, una politica che votò 'Sì' al referendum per bloccare le trivelle in mare qualche anno fa, mentre sul sito web del ministero dell'ambiente campeggiano slogan sull'impegno dell'Italia per il contrasto ai cambiamenti climatici".

Nel ricordare che "il metano è un vero e proprio killer del clima", Augusto De Sanctis, del Forum H2o, parla di "una norma schizofrenica e poco seria per un paese, visto che di fatto si annulla la pianificazione, il Piano delle Aree compatibili per le estrazioni (Pitesai), approvato dallo Stato appena un anno fa".

Il Forum parla di "specchietto per le allodole", perché riguarda "un aumento della produzione per 1,5 miliardi di mc all'anno, il 2% degli attuali consumi nazionali, quando nel 2022 l'Italia ha esportato in altri paesi già 2,7 miliardi di mc.

"Il tutto avviene - aggiunge De Sanctis - mentre ogni giorno vengono depositati al Ministero dell'Ambiente centinaia di progetti per sfruttare la vera risorsa che l'Italia ha in abbondanza, il sole. Solare, eolico e altre rinnovabili producono energia a prezzi bassissimi; assieme a efficienza e risparmio sono l'unica strada da seguire". (ANSA).