Teatro: 5/a stagione prosa per il Teatro off Avezzano

(ANSA) - AVEZZANO, 05 NOV - Si alza il sipario della quinta stagione teatrale di prosa indipendente del Teatro Off di Avezzano. Il cartellone di 8 spettacoli, proposto dalla compagnia Teatranti Tra Tanti, è stato presentato ad Avezzano (L'Aquila), dal direttore artistico Alessandro Martorelli, la project manager Cinzia Pace, l'assessore comunale alla Cultura Pierluigi Di Stefano, e la consigliera Maria Antonietta Dominici.

La stagione, patrocinata e sostenuta dal Comune di Avezzano, dopo l'anteprima andata in scena ieri con lo spettacolo teatral musicale "Canzoni d'Amore tra Racconti di Guerra", prenderà ufficialmente il via lunedì 21 novembre con lo spettacolo "Io, Shakespeare e Pirandello", con Giorgio Pasotti e le musiche di Davide Cavuti.

Il 16 dicembre, invece, andrà in scena "L'ultimo sogno di Gioachino", della compagnia Barnum. Il 20 gennaio sarà la volta di "Revolution" (Toy Company) dove sei giovani protagonisti delle opere di Shakespeare si ritroveranno tutti riuniti, amici ma in fazioni opposte di una guerra del mondo contemporaneo.

Prodotto da Teatranti Tra Tanti, "Il Buco" è lo spettacolo con Nadia Perciabosco sul palco il 17 febbraio, con un testo, di Roberta Calandra, che parla dei vuoti emotivi o esistenziali. La stagione proseguirà il 12 marzo con lo spettacolo "Altrimenti non sarei qui" di Simone Ignagni. Domenica 29 marzo spazio a "L'Onesto fantasma", Con Gianmarco Tognazzi, Renato Marchetti e Fausto Sciarappa. "Ancora un attimo" è invece lo spettacolo che in scena il 21 aprile con Manuela Bisanti e Giancarlo Porcari e prodotto da Teatranti Tra Tanti.

La quinta edizione della stagione si concluderà il 19 maggio con "Mattei, l'incastro imperfetto", realizzato in occasione dei 60 anni dalla morte di Enrico Mattei. (ANSA).