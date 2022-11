Merano Winefest: tre abruzzesi in giuria concorso emergenti

(ANSA) - MERANO, 05 NOV - Si conclude oggi a Merano (Bolzano) nell'ambito del Wine Festival il concorso che porta la "firma" di Luigi Cremona, gastronomo di fama, che ogni anno incorona i migliori professionisti di sala emergenti.

La competizione, che ha ormai raggiunto grande notorietà e successo nell'ambiente della ristorazione, ha una giuria che "parla abruzzese": chiamati a esprimersi su dodici under 30 in gara, ci sono infatti anche Marco Signori, giornalista e direttore di Virtù Quotidiane, testata online di enogastronomia, Romina Muzi, del ristorante aquilano Da Lincosta, e Marzia Buzzanca, pizzaiola e sommelier pluripremiata.

La manifestazione, divisa in due parti, è iniziata ieri coi concorrenti che hanno servito la cena ai giurati al tavolo del ristorante stellato la Veranda del Color con i piatti dello chef Fabio Cordella. La seconda prova, stamattina nella cornice del Teatro Puccini - una delle location del Merano Wine Festival - è quella orale: i concorrenti si sono presentati sul palco uno ad uno di fronte alla giuria di esperti per rispondere alle loro domande e a quelle degli sponsor dell'evento.

Dalle 13 alle 14, a gara terminata, tavola rotonda sulla sostenibilità delle acque marine e a seguire un buffet informale nel foyer del Teatro che sarà l'ultima prova di gara. Infatti i concorrenti serviranno a braccio gli invitati.

Infine dalle 18.30 in avanti, sempre al Teatro Puccini, ci sarà il Walking Dinner realizzato dagli organizzatori del Merano Wine Festival per dare il benvenuto alle centinaia di aziende vinicole e alimentari presenti a Merano per l'occasione. Durante questo evento avverrà la premiazione di Emergente Sala Nord.

Il tutto mentre l'Abruzzo è protagonista della 31/a edizione della kermesse nata nel 1992 per volontà di Helmut Kocher: grazie a uno sforzo congiunto tra Regione, Camere di commercio, Gal, Istituti alberghieri e Unione regionale cuochi abruzzesi, la regione gode infatti di uno spazio tutto suo e anima diversi momenti tra talk, show cooking e incontri. (ANSA).