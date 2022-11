Pallanuoto A2/M, il Pescara inizia contro la Canottieri

(ANSA) - PESCARA, 04 NOV - Si alza domani il sipario sul campionato maschile di pallanuoto di serie A-2, riconquistata dal Pescara a distanza di due anni dalla rinuncia nel luglio 2020. L'avversario che il calendario mette sulla strada degli abruzzesi nella giornata d'esordio è il Circolo Canottieri Napoli, squadra assolutamente attrezzata per la categoria, che punta alle posizioni di vertice dopo la promozione in A1 persa per un soffio a giugno scorso. La gara è in programma domani, con inizio alle 17.30 alle piscine Le Naiadi, impianto dove la squadra guidata da mister Franco Di Fulvio ha lavorato in queste settimane per preparare la nuova stagione. Una stagione che si annuncia impegnativa, e dove l'obiettivo numero uno del Pescara Pallanuoto dovrà essere per forza di cose legato al mantenimento della categoria. Lo zoccolo duro della rosa è rimasto quello della passata stagione, confermato anche dalla nuova compagine societaria guidata da Stefania Scolta e Toto Giammarinaro, che poco meno di un mese ha hanno rilevato le quote da Cristiana Marinelli e Stefano Di Properzio. Ora però, dopo una lunga estate, è arrivato il momento di far parlare la vasca. "Andiamo ad affrontare un campionato molto difficile, dove incontreremo - spiega il tecnico Franco Di Fulvio - avversarie importanti che giocano un'ottima pallanuoto. La dimostrazione arriva già dal nome del primo avversario: il Circolo Canottieri Napoli è una squadra di assoluto valore, lo scorso anno ha raggiunto la finale play-off per salire in A1 e sono convinto che ci riproverà. Per molti dei nostri si tratta del debutto in questa categoria: spero che i ragazzi vivano quest'esperienza come una grande opportunità da sfruttare. L'inizio del campionato è in salita: domani il Napoli, sabato prossimo la Florentia. Ma abbiamo il dovere di provarci". (ANSA).