Pallamano: qualificazioni mondiali, Italia-Bulgaria a Chieti

(ANSA) - CHIETI, 04 NOV - Domenica 6 novembre alle 18.30, ne 'La Casa della Pallamano' di Chieti, la nazionale femminile di pallamano affronterà la Bulgaria per il ritorno del primo turno di qualificazione - successo 26-19 a Varna all'andata - ai Campionati Mondiali 2023 di Danimarca, Svezia e Norvegia.

L'evento, che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, è stato presentato al Foyer del Teatro Marrucino di Chieti.

All'incontro hanno preso parte il vicepresidente federale, Gianni Cenzi, e l'assessore comunale allo Sport, Manuel Pantalone. Sono stati presentati anche il Supercoppa Day e le qualificazioni ai Mondiali U21 maschili, altri due grandi appuntamenti che porteranno la grande pallamano italiana e internazionale al centro tecnico federale. In particolare la Supercoppa maschile e femminile si svolgerà il 21 dicembre e vedrà impegnate in campo Conversano-Raimond Sassari da una parte, Brixen Südtirol-Jomi Salerno dall'altra. La corsa ai Mondiali U21 andrà in scena invece tra 6, 7 e 8 gennaio. Oltre all'Italia, in campo Croazia, Montenegro e Israele nel girone degli azzurri e Polonia, Norvegia e Repubblica Ceca nel raggruppamento a tre squadre.

"Siamo sempre felici di essere a Chieti perché qui ci sentiamo a casa - ha detto Cenzi - e perché conosciamo bene la collaborazione tra la Federazione e l'amministrazione comunale.

Non dimentichiamo che qui grazie al Campus Italia è arrivata la Serie A Gold, con le squadre più forti d'Italia in campo. Tutto però comincia domenica con un grande evento legato alle azzurre, alla nostra Nazionale femminile: le ragazze con la loro vittoria in Bulgaria hanno creato le condizioni per un risultato importante e per un fine settimana da protagoniste".

Il tecnico azzurro Giuseppe Tedesco. "Per noi era importantissimo vincere in Bulgaria: come Nazionale senior non giocavamo da molto tempo, da oltre un anno e mezzo, per cui ripartire con un risultato favorevole era fondamentale. Adesso c'è grande carica e grande voglia: siamo felici di tornare a giocare davanti al nostro pubblico, di farlo qui a Chieti dove ci sentiamo davvero a casa, e di avere la possibilità, dopo la vittoria, di garantirci altre due partite di alto livello nel secondo turno di qualificazione". (ANSA).