Formazione, nasce percorso tecnici infomobilità sostenibile

(ANSA) - ORTONA, 04 NOV - La novità è il percorso formativo dedicato ai futuri "Tecnici per l'Infomobilità e le Infrastrutture logistiche", e che insieme a quello per "Tecnico superiore per la Mobilità delle persone e delle merci" giunto alla sua quinta edizione, caratterizza l'offerta dei nuovi corsi biennali 2022-2024 dell'Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile (ITS MO.ST) inaugurati a Ortona lo scorso 29 ottobre nella sala Eden. Dove, nell'occasione, sono stati consegnati i diplomi conseguiti da 41 giovani negli anni 2020 e 2021, tutti occupati occupati in aziende abruzzesi che operano in campo nazionale ed europeo. A consegnare i titoli conseguiti, il presidente Alfonso Di Fonzo, il capitano Massimo De Nobile in rappresentanza della Safety Total System Marine Group di Ortona, la vicepresidente Luciana Ferrone e gli esponenti della Fit Cisl Abruzzo, Amelio Angelucci e Giovanni Olivieri, presenti il direttore generale di Confindustria Chieti Pescara, Luigi Di Giosaffatte e il sindaco di Ortona, Leo Castiglione.

Quest'ultimo, socio fondatore della Fondazione, ha accolto con grande entusiasmo le nuove aziende della neonata tech accademy ovvero Aesys, Digital Soft e Ecomedia, tre multinazionali che si sono presentate ai nuovi allievi del corso "Tecnici per l'Infomobilità e le Infrastrutture logistiche" che ospiteranno in un percorso in Apprendistato con sede a Pescara. "Il nuovo percorso promosso dalla nostra Tech Academy - ha detto il presidente Di Fonzo - risponde al concetto di trasformazione digitale delle imprese che ha prodotto una rivoluzione culturale e di competitività di mercato, in tutti i settori, promuovendo nuove competenze sia in campo produttivo a monte che nei servizi al consumers a valle La cosiddetta Industria 4.0 necessita di esperti per la Logistica 4.0 nell'ambito della produzione industriale; e la Media e Grande Distribuzione Organizzata richiede esperti per la gestione di piattaforme di distribuzione merci sempre più virtuali, e innovative. La nostra Academy, quindi, si propone come punto di riferimento per la formazione di quelle figure professionali che il mercato del lavoro richiede sempre più con maggiore urgenza". (ANSA).